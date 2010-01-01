مقتل 6 مدنيين في قصف صاروخي روسي جنوبي أوكرانيا

قتل ستة مدنيين بينهم، طفلة ووالدتها، في قصف صارخي روسي على مدينة كريفي ريه جنوبي أوكرانيا اليوم، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو يظهر دخانا متصاعدا من مبنى سكني من تسعة طوابق ومبنى آخر من أربعة طوابق وقد سوي بالأرض، وقال: "لقد أصابوا مباني سكنية ومبنى جامعيا.. للأسف هناك قتلى وجرحى".

وقال أولكسندر فيلكول المسؤول عن الإدارة العسكرية للمدينة: "دمر أحد الصاروخين قسما كاملا من مبنى، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ عشر سنوات ووالدتها وإصابة 75 بجروح".. مضيفا أن "معظم الجرحى يعالجون في منازلهم، وبقي عشرون منهم في المستشفى، بينهم اثنان في حالة الخطر".

وأشار إلى أن الصاروخ الثاني أصاب مبنى مؤسسة تعليمية.

وبدوره أفاد يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، بأن "الهجوم على ما يبدو نفذ بصواريخ باليستية" روسية.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من اتهام روسيا لأوكرانيا باستهداف العاصمة موسكو بالطائرات المسيرة، دون وقوع إصابات.