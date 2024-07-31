نتنياهو: إسرائيل ستكبد كل من يشن هجوما عليها ثمنا باهظا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ إسرائيل ستكبد ثمنًا باهظًا لكل من يشن هجومًا عليها.

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أنه أعلن منذ الأيام الأولى للحرب بأنها ستطول وستتطلب من الجميع صبرا وجلدا وفق تعبيره.

وذكر أنه تلقى مطالبات كثيرة من داخل (إسرائيل) وخارجها من أجل وقف الحرب باعتبار أنهم حققوا ما يمكن إنجازه ولا يمكنهم تحقيق النصر.

وشدد نتنياهو، على أنه لم يخضع لتلك الأصوات في حينه، ولن يخضع لها حاليا، مدعيا أنه "لو كانوا قد أوقفوا الحرب لما قتلوا مسئولي حماس ودمروا البنى التحتية لها ولما سيطروا على معبر فلادلفيا ومعبر رفح".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».

ومساء أمس الثلاثاء، شنت إسرائيل غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، واستهدفت خلال القيادي في حزب الله فؤاد شكر. وأكد حزب الله، اليوم، اغتياله بالفعل.