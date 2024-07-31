انطلاق رابع فعاليات الورش الحرفية والفنية والأدبية للملتقى 17 لشباب المحافظات الحدودية بسانت كاترين

انطلقت رابع فعاليات الورش الحرفية والفنية والأدبية للملتقى 17 لشباب المحافظات الحدودية بالنادي الاجتماعي بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، والمقامة ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في الفعاليات أكثر من 110 شباب من 6 محافظات حدودية، هم "شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، وشباب من القاهرة"، موزعين على 11 ورشة حرفية وفنية وأدبية، ومن المقرر أن تختتم الفعاليات يوم الجمعة المقبلة.

وتتضمن الفعاليات ورشة الطرق على النحاس لتصميم لوحات تعكس الهوية المصرية والتراث السيناوي، ومنها لوحة "الراعي، الساقي، الخبز السيناوي، دير سانت كاترين، والقهوة السيناوية"، إضافة إلى تعريف المتدربين بكيفية تلميع النحاس لعمل النقش البارز.

كما تضمنت ورشة الرسم على الصدف، وفيها تدريب الشباب على تصميم أعمال مرتبطة بالبيئة البدوية، ومنها لوحة لسيدة تسحب الماء من البئر، باستخدام النقش البارز، إضافة إلى ورشة الحلي بتدريب المشاركين على تنفيذ قلادات بتصميمات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة باستخدام الخرز الكسر، ونفذ المتدربون خلال ورشة الخيامية خداديات تحمل تصميم لزهرة اللوتس بألوان زاهية.

وفي ورشة الديكوباج، جرى تعريف الشباب بالتقنيات المختلفة لهذا الفن، واستخداماته المتعددة لتنفيذ بعض الأدوات المنزلية، أو تصميم لوحات فنية وتجديد الأثاث القديم وتقديمه بصورة أفضل، كما جرى تعريق المتدربين بطريقة عمل الحزام، بجانب تدريبات على كيفية قص الجلد تمهيدا لتصميم حقائب وحافظات نقود، مع التعريف بطريقة تركيب الإكسسوارات، والغرز المستخدمة في خياطة ما يعرف بالجلد الكواري المصنوع من جلود الحيوانات.

وتضمنت ورشة الرزين طريقة استخدام الأحجار والاكسسوارات لتزيين العمل الفني، ونفذ فريق ورشة الأركيت مجموعة من الأشكال الديكورية، كوحدات الإضاءة والأرفف الحائطية وغيرها من الأدوات المنزلية، وجرى تدريب المشاركين خلال ورش الرسوم المتحركة على كيفية تحريك المشهد وفقا للسيناريو والمقطع الصوتي المستخدم، مع مراعاة العنصر الزمني والإضاءة.

وفي ورشة التصوير الفوتوغرافي، تعرف الشباب بقواعد التصوير الفوتوغرافي، وأنواع الإضاءة وكيفية استخدامها، وجرى تدريب الشباب على أساسيات الحركة على خشبة المسرح خلال ورشة الأداء المسرحي، وفي ورشة كتابة القصة جرى مناقشة مجموعة من الأعمال الأدبية للمتدربين، مع التعريف بأسس الإلقاء وكيفية كتابة قصة بطريقة إبداعية.

وحضر الفعاليات الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وأحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمدير التنفيذي للملتقى.

جدير بالذكر، أن الملتقى الـ17 لشباب المحافظات الحدودية، تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء.

وتشهد الفعاليات عددًا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم المعالم السياحية بمدينة سانت کاترین، بجانب دوري ثقافي ورياضي، ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.