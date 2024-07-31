 انطلاق رابع فعاليات الورش الحرفية والفنية والأدبية للملتقى 17 لشباب المحافظات الحدودية بسانت كاترين - بوابة الشروق
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انطلاق رابع فعاليات الورش الحرفية والفنية والأدبية للملتقى 17 لشباب المحافظات الحدودية بسانت كاترين

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 8:11 م

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