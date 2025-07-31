 ترامب يعلن فترة مفاوضات مع المكسيك 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية - بوابة الشروق
الخميس 31 يوليه 2025 7:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

ترامب يعلن فترة مفاوضات مع المكسيك 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 6:54 م | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 6:54 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فترة مفاوضات تجارية على مدى 90 يوما مع المكسيك بعد اتصال برئيستها كلوديا شينباوم مع استمرار سريان فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات المكسيك.

وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /تروث سوشيال/ إن محادثاته الهاتفية مع شينباوم كانت "ناجحة للغاية في هذا الشأن وأصبحنا أكثر معرفة وفهما لبعضنا البعض".

وأضاف ترامب أن السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك ستظل تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%، والتي يقول الرئيس الأمريكي إنها مرتبطة بتراخي المكسيك في مكافحة تهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الجمهوري إن السيارات المكسيكية ستخضع لرسوم بنسبة 25% في حين ستخضع واردات النحاس والألومنيوم والصلب لرسوم بنسبة 50%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك