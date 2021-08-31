الرئيس اللبناني: مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن "مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله إن "مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون".

وطالب عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية بـ "التعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات والتي تزايدت خلال الأيام الماضية".

وأضاف أن "من حق اللبنانيين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها".

وتابع بالقول: "كما من حقهم أيضا أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزنوا المحروقات ولأجل أي غاية وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيات أمنت لهم التفلت من العدالة؟".

ودعا عون إلى "تعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني أو إنساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".

وأكد الرئيس اللبناني أنه "لن يتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين".