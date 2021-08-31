كليب «نور العين» لعمرو دياب بجودة HD على يوتيوب «مزيكا»

قررت شركة "مزيكا" تحويل جميع الفيديو كليبات التي أنتجتها إلى تقنية "HD "؛ لعرضها على اليوتيوب وعلى شاشتها الفضائية في صورة جديدة ومختلفة.

وتسعى دائما شركة "مزيكا" على إسعاد مشاهديها وتقديم أفضل الخدمات ومواكبة التطورات في التقنيات العصرية، وقالت "شاهدوا الأن كليب نور العين للنجم عمرو دياب بعدما تحول إلى تقنية HD".

وتابعت: "أيام قليلة وتشاهدون كليبات نجوم مزيكا: وردة وراغب علامة وهاني شاكر ومصطفى قمر وهشام عباس وسميرة سعيد وانغام ولطيفة ونوال الزغبي وديانا حداد ومحمد منير قمر وحميد الشاعري ومدحت صالح وإيهاب توفيق وتامر حسنى وتامر عاشور ورامي صبري وخالد سليم وآخرون، هذا التحول سيعيد الحياة للأغنيات من جديد، لتعود معها الذكريات بشكل مختلف ومتميز عن ما عرضت عليه من قبل".