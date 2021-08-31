إقبال كثيف على معامل تنسيق هندسة وبنات عين شمس لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

أعلنت جامعة عين شمس توافد طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022/2021 على معامل التنسيق الإلكتروني، وسط اتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرصا على سلامة وأمان الطلاب وأولياء أمورهم والمشرفين على اعمال التنسيق.

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إقبال كثيف من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2020/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الكلية تحت رعاية الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية الهندسة لمنع التكدسات والتزاحم وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلي قياس درجة الحرارة والتعقيم المستمر.

وتفقد الدكتور أحمد الصباغ وكيل الكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأكد خلال جولته إن إدارة الكلية حرصت على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوقاية في معامل التنسيق وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الامور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.

وتم تخصيص ٤ معامل مجهزين بعدد 100 جهاز حاسب آلي متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوي الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم فى تسجيل الرغبات.

وأشارت سيده الخولى مسئولة الإشراف على المعامل ان معامل التنسيق بالكلية إلى أن يتم استقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً طوال أيام التنسيق بما فى ذلك أيام الإجازات، حيث بدأت المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء ٣١ أغسطس ومن المقرر أن تستمر حتى ٤ سبتمبر.

وأكدت أن كل القائمين على معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية سوف ينتظروا حتى ينتهى آخر طالب من تسجيل رغباته حيث تستقبل الكلية الطلاب من كافة المناطق المحيطة بالكلية وبعضهم يأتي من مسافات بعيدة.

وفي كلية البنات للآداب والعلوم والتربية أجرت الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات جامعة عين جولة تفقدية في معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضافت أن كلية قد خصصت معملين مجهزين بعدد 40 جهاز حاسب آلي متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوي الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم وأن العمل والمعامل تسير بصورة منتظمة.