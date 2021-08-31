 مياه بني سويف: بدء العمل بمشروعات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي في قرية هلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 4:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

مياه بني سويف: بدء العمل بمشروعات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي في قرية هلية

حازم الخولي:
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 4:04 م

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بنى سويف، أنه تم بدء العمل بمشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بقرية هلية في مركز ببا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وأضاف، أن ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى، الذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، لافتا إلى إدراج قرى مركزي ببا وناصر، وعددها 66 قرية، وتوابعها بمحافظة بني سويف.

وأكد أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على رأس أولويات الشركة، ويتم تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك