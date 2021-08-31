مياه بني سويف: بدء العمل بمشروعات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي في قرية هلية

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بنى سويف، أنه تم بدء العمل بمشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بقرية هلية في مركز ببا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وأضاف، أن ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى، الذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، لافتا إلى إدراج قرى مركزي ببا وناصر، وعددها 66 قرية، وتوابعها بمحافظة بني سويف.

وأكد أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على رأس أولويات الشركة، ويتم تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.