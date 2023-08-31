طرحت الفنانة لطيفة، ثالث أغنيات ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وتحمل الأغنية اسم "ناس كتير" وهى من كلمات كريم حكيم، في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية "من بلدي"، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني.

صورت لطيفة، الأغنية مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة.

وتقول كلمات الأغنية :

خلى بالك .. م اللى يبعد وقت ضيقة

واللى مايقولش الحقيقة

واللى باع غيرك .. وبعد يومين حكالك

خلى بالك .. م اللى يتمسكن في وشك

دا اللى متعود يغشك

واللى بالحنية جالك واشتكالك

ناس كتير .. أفعالها بتبين طباعها

وتواصل لطيفة طرح أغاني الألبوم تباعا، وحققت مشاهدات عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، 10 ملايين مشاهدة لأغنيتي "طب اهو" و"مون أمور" منذ طرحهما.

و قالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها تواصل طرح أغنيات الألبوم حتى نهاية الصيف، تمهيدا لطرح ألبومها مع الموسيقار زياد الرحباني، موضحة أنها اختارت ضمن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" عدد من الأغاني المتنوعة، والتي تتناسب مع كل أنواع الجمهور العربي بأعماره المختلفة.

وأشارت لطيفة إلى أنها تهتم جدا بتصوير كل أغنياتها، لأن الصورة توثق للأغاني وتترك بصمة مع الجمهور، وهو ما يجعلها دائما تتبع هذا النهج وتقوم بتصوير أغاني ألبوماتها.

جدير بالذكر أن لطيفة قدمت مؤخرا حفلتين في مهرجان قرطاج بالمسرح الأثري بتونس، وتم تكريمها من وزيرة الثقافة التونسية، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، تستعد لطرحه فور الانتهاء من طرح باقي أغاني ألبوم "لطيفة 2023"، كما تقدم أغنية جديدة من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي.