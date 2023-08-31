سكان «ناجورنو كاراباخ» من الأرمن يصابون بالإغماء في طوابير الخبز

يسمونه "طريق الحياة"، إذ إنه الطريق الوحيد الذي يربط بين 120 ألف شخص من الأرمن الذين يقطنون إقليم ناغورنو كاراباخ بأذربيجان وبين جمهورية أرمينيا.

لكن على مدى نحو تسعة أشهر، أغلقت أذربيجان ممر لاتشين، وهو ما تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء ومنتجات النظافة الشخصية والوقود في الإقليم.

يقف هايك الذي يبلغ من العمر 18 عاما في شرفة فندق متواضع في بلدة غوريس على الجانب الأرمني من الحدود مع أذربيجان متحدثا إلى والدته عبر الهاتف.

تقول له والدته، التي تعيش في بلدة مارتاكيرت بالإقليم: "لا يوجد بيض أو سكر أو أي حلوى على الإطلاق، الخبز صار مقننا، وقد استيقظت في الساعة الرابعة صباحا قبل يومين للوقوف في الطابور".

لا يستطيع مواطنو أرمينيا الوصول إلى أسرهم على الجانب الآخر من ممر لاتشين لأن السلطات الأذرية أغقلته منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم تتمكن أي وسائل إعلام مستقلة من الوصول إلى ناغورنو كاراباخ. ولكن صور ومقاطع فيديو تظهر محلات فارغة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول الصحفية المحلية إيرينا هايرابيتيان في رسالة صوتية مسجلة من داخل الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن: "يصطف الناس لساعات للحصول على مؤن ضئيلة للغاية. هناك من يصاب بالإغماء في طوابير الخبز".

"ليس لدينا أي وقود للنقل، ويتعين على الناس السير على الأقدام مسافة تبلغ العديد من الكيلومترات للوقوف في طوابير لشراء ما يمكنهم شراؤه لإطعام أسرهم".

تقول السلطات المحلية في الإقليم إن واحدة من بين كل ثلاث حالات وفاة سببها سوء التغذية.

تقول والدة هايك: "أعرف سيدة حامل فقدت جنينها لأنه لم يكن هناك وقود يكفي لنقلها إلى أقرب مستشفى".

تضيف أنه ليس هناك غاز أو وقود أو دواء – أو حتى مستحضرات غسل الشعر – منذ مارس، وأن الكهرباء تنقطع بشكل مستمر. ومع اقتراب فصل الشتاء، سوف تسوء الأوضاع.