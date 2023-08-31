وفد فلسطيني يزور السعودية الأسبوع المقبل

أعلن مسئول فلسطيني، اليوم الخميس، أن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل للقاء مسئولين فيها.

وستأتي الزيارة في ظل توارد التقارير عن وساطة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل ومطالبة المملكة بـ "تنازلات" إسرائيلية للفلسطينيين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن ما يثار في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بشأن تقديم مطالب فلسطينية للسعودية في إطار صفقة التطبيع تكهنات سياسية قبل زيارة الوفد الفلسطيني إلى المملكة.

وأوضح مجدلاني، أن زيارة الوفد الفلسطيني إلى المملكة ستتم الأسبوع المقبل وتنطلق مباحثاته من الرؤية السياسية للقيادة الفلسطينية والثقة بالموقف السعودي المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن الأساس في التحرك الفلسطيني هو مبادرة السلام العربية التي هي بالأصل أطلقتها السعودية، وتبنتها جامعة الدول العربية في عام 2002 وتنص على التطبيع العربي مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة "عام 1967.

وكان وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اجتمع يوم الأحد الماضي، مع السفير السعودي غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية نايف بن بندر السديري في عمان.

وعينت السعودية في النصف الأول من الشهر الجاري سفيرها في الأردن نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للمملكة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلا عاما لها في القدس.