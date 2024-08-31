الزمالك يهزم سبورتنج بثلاثية وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب.

سجل أهداف الفوز للزمالك كل من سيف جعفر في الدقيقة 45 ومصطفى شلبي في الدقيقة 83 وسامسون أكينيولا في الدقيقة 85.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وحسن أبو المعاطي و حمزة المثلوثي و أحمد مجدي و عمر جابرو نبيل عماد دونجا و محمد السيد و ناصر ماهر وأحمد مصطفى "زيزو"و سيد عبد الله "نيمار" و حسام أشرف.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات الشوط الأول، وشهدت الدقيقة التاسعة أول فرصة للأبيض على مرمى سبورتنج بعد جملة فنية بين أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد السيد في وسط ملعب الفريق السكندري انتهت بتسديدة قوية من نبيل عماد "دونجا" مرت بجوار القائم الأيمن لفريق سبورتنج.

وفي الدقيقة 25 دفع جوميز بكل من سيف جعفر وحازم أسامة بدلًا من محمد السيد وسيد عبد الله "نيمار"، قبل أن يجري التغيير الثالث في الدقيقة 35 بنزول محمود الشناوي بدلًا من محمد صبحي.

وفي الدقيقة 37 كاد حازم أسامة أن يضع الزمالك في المقدمة بعد مجهود فردي في وسط الملعب، راوغ من خلاله ثلاثة لاعبين قبل أن يسدد كرة قوية حولها حارس سبورتنج لركلة ركنية.

وكرر حازم أسامة محاولاته لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 بعدما تسلم تمريرة عرضية من أحمد مصطفى "زيزو" على منطقة الجزاء تصدى لها حارس سبورتنج بنجاح.

وفي الدقيقة الأخيرة نجح سيف جعفر في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعد تلقي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من حازم أسامة من الجبهة اليمنى سددها على يسار الحارس لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من محمود الشناوي وأحمد محمود وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد عاطف ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم، وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني للأبيض بعمر عبد العزيز حارس المرمى بدلاً من محمود الشناوي، قبل أن يدفع في الدقيقة 70 بالبنيني سامسون أكينيولا ومهاب ياسر بدلاً من ناصر منسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وفي الدقيقة 83 سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء، قبل أن يضيف سامسون الهدف الثالث في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بثلاثية دون رد.