المصري يكتسح كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتًا

حقق المصري البورسعيدي فوزًا عريضًا على حساب كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

افتتح صلاح محسن التسجيل للمصري في الدقيقة 68 من ركلة جزاء سددها بقوة في منتصف المرمى، بينما اتجه الحارس إلى الزاوية اليسرى. وأضاف مصطفى كشري، لاعب كهرباء الإسماعيلية، الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، ليعزز تقدم الفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 79، أحرز المصري الهدف الثالث من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية الأرضية اليسرى لمرمى المنافس، قبل أن يختتم عبد الرحيم دغموم الرباعية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89، ليؤكد تفوق فريقه في اللقاء.

بهذا الانتصار، رفع المصري رصيده إلى النقطة 11 في صدارة جدول الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند نقطتين، ليظل في مؤخرة الترتيب.