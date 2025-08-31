قال متطوع من الهلال الأحمر المصري، إن التعنت الإسرائيلي والإجراءات التعسفية المستمرة تشكّل العائق الرئيسي أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح، في مقابلة على قناة إكسترا نيوز مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الاحتلال يعرقل مرور شاحنات المساعدات رغم حصولها على الموافقات المسبقة، لافتًا إلى أن المواد الغذائية التي تحملها مطابقة للاتفاقات، وتشمل أصنافًا جافة وجاهزة للاستهلاك مثل المعلبات والزيت والدجاج، ولا تحتوي على أي ممنوعات.

وأكد أن إسرائيل تتعمد غياب الشفافية في قراراتها، حيث تُرفض بعض الشحنات دون إبداء أسباب واضحة، كما أن الشروط التي تضعها غير ثابتة، مما يعيق القدرة على التكيف ويؤخر وصول المساعدات في ظل الحاجة العاجلة لها.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده لتجاوز هذه التحديات عبر التنسيق مع شركاء دوليين مثل الأمم المتحدة، والأونروا قبل حظرها، والجمعيات الخيرية المحلية، لتسهيل إدخال الإمدادات الإنسانية.

كما أشاد بدور الشعب المصري في تقديم الدعم، موضحًا أن جميع المساعدات التي تدخل غزة تأتي من تبرعات الشعب.

وشدد على أن الهلال الأحمر يظل الجهة الوحيدة المخوّلة بإدخال المساعدات والتعامل مع التحديات اللوجستية، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الأمم المتحدة والصليب الأحمر، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.