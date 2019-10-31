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ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم الخميس، متسببا في اهتزاز عدد من المباني، وهو ثاني زلزال يضرب المنطقة في غضون أسبوع.

ووقع الزلزال الساعة 0911 صباحا بالتوقيت المحلي (0111 بتوقيت جرينتش) بعد يومين من زلزال بقوة 6ر6 درجة ضرب منطقة مينداناو جنوبي البلاد وبعد أسبوعين من زلزال ثالث بقوة 3ر6 درجة وقع في 16 أكتوبر.

ومركز الزلزال الأحدث قريب من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو (972 كيلومترا جنوبي مانيلا) على غرار الزلزالين السابقين.

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في زلزال 29 أكتوبر، بينما قتل سبعة في زلزال 16 أكتوبر.

وأصيب أكثر من 600 شخص في الزلزالين.