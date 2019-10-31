قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين السورية

أفاد مصدر طبي بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، صباح اليوم الخميس.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 11 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق بيع الخضار المركزي في مدينة عفرين".

وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على نقل الضحايا وإطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن الانفجار خلف أضرارا مادية كبيرة في المركبات والمحال التجارية وسط السوق.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو الماضي استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.

وتتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر مارس من عام 2018، بعد "عملية غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.