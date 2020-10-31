ضبط مطبعة بدون ترخيص لتقليد وطبع العلامات التجارية وأغلفة لإدوية طبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط القائم بإدارة مطبعة بدون ترخيص لتقليد وطبع العلامات التجارية وملصقات وأغلفة لإدوية طبية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام شخص بتقليد وترويج العديد من العلامات التجارية ومطبوعات لمنتجات وأدوية مجهولة المصدر منسوبة للعديد من شركات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل؛ مما تسبب أضرار مادية لتلك الشركات فضلاً عن الأضرار الصحية لمستخدمى تلك المنتجات الغير مطابقة للمواصفات الصحية.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة تلك المعلومات وقيام (حاصل على ليسانس، ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، بإدارة مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية واتخذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في تقليد وطبع العلامات التجارية وطباعة ملصقات وأغلفة لأدوية طبية منسوبة للعديد من الشركات العالمية دون إذن أو تفويض من الشركات المالكة ودون تصريح من الجهات المعنية.

وبتقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبتفتيش المطبعة، وتم ضبط مجموعة كبيرة من أغلفة عبوات دوائية لعقاقير طبية، ومجموعة كبيرة من أغلفة عبوات لمستحضرات تجميل، ومجموعة كبيرة من غلاف الأدوية الأصلية التي يقوم بتقليد وإصطناع مثلها، ومجموعة من الاستيكرات اللاصقة التي تستخدم في وضعها على عبوات الأدوية المقلدة "كوسيلة للتأكد كون المنتج أصلي" ، 3 تفويض خالية البيانات منسوبة لإحدى الشركات للصناعات الدوائية وممهورة بكلاشية الشركة، وجهاز كمبيوتر وهارد ديسك بفحصهما فينا، تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والاستيكارات للعقاقير الدوائية.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الاجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.