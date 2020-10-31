جامعة مطروح: جداول دراسية لمنظومة التعلم عن بعد

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنه تم وضع الجداول الدراسية طبقًا لمنظومة التعليم الهجين، ومناقشة نسبة التعلم وجهًا لوجه إلى التعلم عن بعد لمختلف المقررات الدراسية، وحصول كليتي الزراعة الصحراوية والطب البيطري على الرقم الخاص بالمجلات العلمية من بنك المعرفة المصري.

وأضاف النجار أن حصول كليات بالجامعة على رقم كود وانضمامها لبنك المعرفة، بهدف تشجيع البحث العلمي بالجامعة، ونشر كل ما يتعلق بالموضوعات والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن مجلس الجامعة وافق على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث، بمنح طالبة بكلية السياحة والفنادق درجة دكتوراة الفلسفة تخصص يوناني روماني، قسم الإرشاد السياحي بنظام الساعات المعتمدة، ومنح أربعة طلاب درجة الماجستير بكلية الطب البيطري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح الثامن والعشرين، بحضور الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات ال استراتيجية ومستشار رئيس الجمهورية السابق، والذي انضم كعضو جديد بمجلس الجامعة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح.