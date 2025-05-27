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أفادت قناة السعودية الإخبارية (رسمية)، رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.

وبالتالي يكون يوم غد الأربعاء غرة ذي الحجة، ويكون عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو.

وكانت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء.

بدورها، تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الثلاثاء، هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريا، لتحديد أول شهر ذي الحجة، وكذلك موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحي المبارك.

وسبق أن أوضحت دار الافتاء أنها تنتظر إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك لتعلن بعدها نتيجة رؤية الهلال لتكون الرؤية موحدة.