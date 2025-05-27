ضبط 7 عصابات و168 قطعة سلاح ناري خلال يوم

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 168 قطعة سلاح ناري بحوزة 146 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "14 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 129 فردا محليا، 1177 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 238 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 365 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 311 كيلو مخدرات، 905 آلاف قرص مخدر.

ونجحت الحملات في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، و10 متهمين هاربين، و18 متهما بالبلطجة، 291 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 86 ألفا و458 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 58 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.