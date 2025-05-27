عبدالعاطي يشيد بدور الشركات المصرية العاملة في موريتانيا لتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، برئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي، وذلك اليوم الثلاثاء في نواكشوط.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، أخذًا في الاعتبار ما يربطهما من علاقات وطيدة، مشيدًا بانعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين وبالتنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا على الصعيد الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالملفات العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من القدرات المتوافرة لدى مصر وموريتانيا.

وأكد عبدالعاطي على دور الشركات المصرية العاملة في موريتانيا في إطار المشروعات المشتركة القائمة، وضرورة التوسع في تلك المشروعات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.