«سيبونى لوحدى» على مسرح الأنفوشي بالإسكندرية

شهدت خشبة مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحى "سيبونى لوحدى".



قال محمد الزينى مخرج العرض، إن الفكرة الأساسية فى العرض تحكى عن شخص كل مشكلته أنه فى حاجة للشعور بخصوصيته و يواجه مشاكل فى تعاملاته مع الناس، فيقرر عزل نفسه و يقوم بالأشياء التى يرغبها ما بين القراءه والتلحين والغناء، وبعد ذلك يفاجىء بأنه فى حاجه لوجود الناس معه حتى يستطيع أن يعرض عليهم إنتاجه الفنى فيعود ويرجع للناس مره أخرى.

العرض من تأليف أسامه الهوارى، موسيقى د.محمد حسنى، إضاءه ابراهيم الفرن، ديكور رضوى زياد، مخرج مساعد ابراهيم احمد، مخرج منفذ منه ماهر، إخراج محمد الزينى.



ويعرض العرض ضمن مبادره المؤلف مصرى التى أطلقتها وزارة الثقافة، وإنتاج البيت الفنى للمسرح فرقه مسرح إسكندرية، تحت قيادته الفنان المخرج محمد مرسى.