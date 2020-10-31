شركات النقل السياحى تطلب الحماية من ملاحقة لجان المرور والجمارك

طالب مستثمرو السياحة بمنح تيسيرات وقرارات تنظيمية للنقل السياحى للخروج من أزمته الراهنة بسبب أزمة جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع السياحة والسفر بكل أنواعه.

وتقدمت شركات النقل السياحى بشكوى إلى الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسير أعمال غرفة شركات السياحة يتضررون من تعنت بعض الجهات المعنية بالافراج عن المركبات السياحية بما فيها مصلحة الجمارك المصرية.

وطالبت الشركات الغرفة ضرورة ازالة المعوقات والعراقيل التى تواجههم فى عملهم خلال الفترة الحالية من تعنت جميع الاجهزة من (مرور / جمارك / سرفيس) من خلال معارضة سيارات السياحة بدعوى عدم قانونية تشغيل السيارات، حيث إننا نواجه مشاكل كثيرة مما يتوجب علينا ايقاف أسطول النقل السياحى المملوك لنا بشكل كامل فى هذه الفترة الاستثنائية فى تاريخ السياحة العالمية «جائحة كورونا».

وأكد أصحاب شركات السياحة أن أهم المشاكل التى يتعرض لها قطاع النقل السياحى حاليا هى معارضة لجان الجمارك للسيارات السياحة فى جميع محافظات مصر الساحلية بدعوى عدم قانونية تشغيل سيارات السياحة، علما بأن القانون لم يمنع من تشغيل سيارات السياحة رحلات داخلية للمصريين «سياحة داخلية».

وقال محمد يوسف عضو لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة إن القطاع السياحى يعانى من أزمة كبرى عالميا ومحليا بسبب أزمة جائحة كورونا وكل دول العالم بدأت فى دعم قطاع السياحة سواء دعم مادى أو معنوى ومصر تدعم قطاع السياحة أيضا بمبادرات بنكية مختلفة مثل مبادرة الـ50 مليار جنيه لاعادة تطوير المنشآت السياحية والفندقية ومبادرة الـ3 مليارات جنيه لدفع رواتب العمالة السياحية ولكن شروط هذه المبادرات صعب جدا على شركات السياحة للاستفادة منها.

وأشار محمد يوسف إلى أن قطاع النقل السياحى من أكبر الأنشطة السياحية المتضررة حاليا بسبب توقف السياحة وجائحة كورونا فيوجد الآن عدد كبير من الاتوبيسات السياحية داخل الجراجات لا تعمل فى حين عليها أقساط بنكية شهريا وكذلك أقساط تأمينات ورواتب موظفين وعمالة.

وأشار عضو لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة إلى أنه على مدار الـ6 شهور الماضية تم تأجيل الاقساط البنكية فتراكمت الفوائد وهذا يمثل عبئا على صاحب شركة السياحة وأصبحت البنوك حاليا تطالب بسداد الاقساط المستحقة وكذلك الفوائد على المدة التى تم تأجيل سداد أقساط فيها وهذه كارثة على شركات السياحة.

وأقترح محمد يوسف عددا من الحلول لهذه الأزمة فى قطاع النقل السياحى وهى إعادة تشغيل اتوبيسات وسيارات السياحة من جديد حتى نتمكن من سداد الالتزامات والاقساط المستحقة والتأمينات لأنه رغم قرار تأجيل التأمينات إلا أنه لا يتم الموافقة على تجديد ترخيص أى سيارة إلا بعد سداد ما عليها من تأمينات.