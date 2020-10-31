 صالح جمعة يعد جماهير الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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صالح جمعة يعد جماهير الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

عمرو فهمي
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:07 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:07 م

أبدى صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى سعادته بتتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، وختام الموسم بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وقدم التهنئة لجماهير الأهلي التي وقفت خلف الفريق طوال الموسم. 

وأكد صالح أن الموسم الحالي اختلف كثيرًا بعدما حصد الأهلي لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق بكل قوة لحصد البطولة الإفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته، وهنأ جميع زملائه وأفراد الجهاز الفني على الفوز بلقب الدوري. 

وأشار صالح جمعة إلى أنه يشعر بحزن كبير لرحيل أحمد فتحي قائد الفريق بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من النجوم الكبار في الفريق رحلوا في الفترة الأخيرة بعد أن حققوا نجاحات كبيرة، ولكن الأهلي سيواصل تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات دائمًا.


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