وزير التنمية المحلية: تأهيل عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية في مركز سقارة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه ستتم إتاحة مركز التدريب بسقارة لتأهيل عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.



وأضاف خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الهدف من التدريب والتأهيل هو نشر ثقافة الوعي بالمخاطر والطوارئ طبقا للمقاييس والمعايير العالمية في هذا الشأن.



وأشار إلى أنه يتم حاليا تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ونوه بإجراء تجارب استرشادية للشبكة الوطنية بمحافظات المرحلة الأولى بإقليم القناة، وذلك بمشاركة كل الجهات المعنية عبر تلقي بلاغات المواطنين والاستجابة لها بغرف العمليات التخصصية وإدارتها بمركز السيطرة الموحد بالمحافظات.



ومشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.



ويساهم المركز في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.