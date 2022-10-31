قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الوضع الدولي وفقًا لرؤيته خطير»، منوهًا إلى وجود «قوى نووية؛ الأوضاع السياسية والعلاقات فيما بينها تقترب من سخونة».



وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن «هناك دولة نووية الاتحاد الروسي، في مواجهة عسكرية مع أحد دول شرق أوروبا (أوكرانيا)، تلك الدولة إما استفزت لهذا العمل العسكري الذي قامت به، أو قامت بهذا العمل العسكري في إطار مواجهة بين روسيا والعالم الغربي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)».



ونوه إلى أن «الحسابات الخاطئة في الحرب تقود إلى مصائب»، مضيفًا: «الإنسانية والبشرية والقادة مهما تكلمنا عن إمكانياتهم وقدراتهم فهم يخطئون، دولة مثل رومانيا على حدود أوكرانيا والاتحاد الروسي، تستقبل حاليًا فرقة 101، الفرقة المنقولة جوا من الولايات المتحدة، وتابعة للحف الأطلسي».



وتابع الأمين العام: «هذا وضع خطر للغاية، يحتاج الإمساك به، وإحساسي شخصيًا وأنا أتابع، عندما يتصل وزير الدفاع الروسي والأمريكي فيما بينهما، بعد 6 أشهر على الاتصال السابق في أبريل الماضي، فإنهم يتبينون أن هناك وضعًا خطرًا».



ولفت إلى أن الوضع العالمي ينذر بمخاطر، خاصة مع إعلان الروس خطورة في استخدام قنابل إشعاعية أو قنابل «قذرة»، واتصال وزير الدفاع الروسي بنظيره البريطاني والفرنسي.