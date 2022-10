جلسات حوارية لمنى زكي وفاتح أكين وكوثر بن هنية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أن الدورة الثانية التي تقام خلال في جدة، خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، سيقام خلالها عددا من الجلسات الحوارية، أبرزها للفنانة المصرية من زكي، التي تتحدث خلالها عن مسيرتها الفنية، التي بدأتها في عمر 13 بمسرحية "بالعربي الفصيح" مع الفنان محمد صبحي، وسرعان ما انطلقت شهرتها لتكون واحدة من أبرز نجوم العالم العربي.

وإلى جانب منى زكي يعقد المهرجان جلسة حوارية للمخرج والسيناريست والمنتج الألماني، فاتح أكين الحائز على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عن فيلم "وجها لوجه" عام 2004، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عن فيلم The Edge of Heaven في عام 2007، وجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عن فيلم In the Fade في عام 2017.

كما يخصص المهرجان أيضا جلسة حوارية للمخرجة التونسية كوثر بن هنيّة، حيث تقدم للحضور لمحة عن حياتها المهنية التي بدأت في تونس من خلال أفلامها القصيرة الأربعة، وفيلمها الوثائقي، وأفلامها الطويلة الأربعة التي تستلهم الواقع كما هو. حيث شارك فيلم "الجميلة والكلاب" في المنافسة على جائزة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2017، كما كان فيلمها الرابع "الرجل الذي باع ظهره"، من بطولة الممثلة مونيكا بيلوتشي، جزءاً من برنامج أوريزونتي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي عام 2020، إضافة لكونه أول فيلم تونسي يتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم طويل دولي في حفل جوائز الأوسكار.

كما يقدم المهرجان أيضا عرضاً أول لفيلم السيرة الذاتية لمغني الراب الألماني وصاحب العلامة التجارية Xatar راين غولد من بطولة إيميليو ساكرايا.

وبعد مرور عشرين عاماً على النجاح العالمي المدوي لفيلم "مرّرها كما بيكهام"، تصعد الكاتبة والمخرجة غوريندر شادها إلى المنصة لتناقش سيرتها المهنية اللامعة، وكيف تحول فيلمها إلى ظاهرة ثقافية. حققت غوريندر شادها مكانة مرموقة بين صانعي الأفلام البريطانيين، ونالت وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 2006 لخدماتها في صناعة الأفلام البريطانية. وكانت أول سيدة بريطانية آسيوية تُخرج فيلماً روائياً طويلاً بعنوان Bhaji on the Beach في عام 1993 الذي حصد قرابة 60 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى إشادة النقاد العالميين بذكاء الفيلم ونضجه وارتباطه بالواقع، وكذلك للأصالة التي ميزت تمثيله للحضارة البريطانية الآسيوية. ولا يزال كثيرون حتى يومنا هذا يعتبرونه من الأفلام الي سبقت عصرها.