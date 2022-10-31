أبو الغيط يشكر وزيرة خارجية أستراليا لتراجع بلادها عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أرسل أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، خطاب شكر رسمي إلى بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، وذلك في إطار ترحيب الجامعة العربية بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والذي أقرته حكومة كانبرا السابقة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ‘إن خطاب أبوالغيط تضمن شكره لموقف الحكومة الجديدة بقيادة أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا لتصحيح قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كما أعرب الأمين العام عن تقديره لشجاعة الحكومة الأسترالية في التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي.

وأكد أبوالغيط، في رسالته، أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنهي الاحتلال وتقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.