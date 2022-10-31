محيي الدين: الشراكات بين القطاع العام والخاص فى ملف المناخ تنعكس بالإيجاب على اقتصادات الدول

محي الدين: ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة مصحوبة باللوائح التي تسهم في تعزيز العمل المناخي



أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيcop27 والمبعوث الخاص للامم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في ملفات التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مما ينعكس بشكل ايجابي على اقتصادات الدول.

وأضاف خلال مشاركته افتراضيا في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة ايديلمان الاستشارية، الأحد، أنه بالرغم من زيادة الوعي بأهمية العمل المناخي استنادا إلى العلم والأدلة بالفعل إلا أن يشهد العالم تطورات حزينة تواجه العديد من البلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية، مشيرا إلى الكارثه الانسانية التي حدثت في باكستان جراء تبعات التغير المناخي.

من جانبه أشار رائد المناخ إلى أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ يبدء نوفمبر القادم بانطلاق قمة شرم الشيخ وصولا إلى الدورة الثامنة والعشرين بالامارات. كما حذر محيي الدين من الانحراف عن الاهداف المرجوة مشيرا إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فبدلا من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة ٤٥ بالمئة أضفنا إليها نحو ١٥ بالمئة لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو ٦٠ بالمئة تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.



فيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح محيي الدين أن هناك تقدم بهذا الصدد مع ضرورة مزيد من الجهود للاستمرار على المسار الصحيح. من ناحية أخرى، أضاف رائد المناخ أن ملف التكيف يحتاج إلى التفكير بجدية أكبر خاصة وان حوالي ٩٧ بالمئة من تمويل التكيف يعتمد على الكيانات المالية العامة إما عن طريق ميزانيات الدولة من خلال الاقتراض من الخارج أو محليًا لدعم التكيف، بينما لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص سوى 3 ٪



وبسؤاله عن تمويل المناخ، أكد محيي الدين ضرورة الانتقال من الوعود والتعهدات إلى التنفيذ من خلال تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية. كما نوه رائد المناخ أن هذا التمويل لابد أن يكون مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة علاوة على إحداث تغير في السلوك في كافة الملفات المتعلقة بالعمل المناخي من بينها القواعد والقوانين الحاكمة حيث أن هناك بعض اللوائح التي تعرقل تفعيل اتفاقية باريس خاصة في ملف الخسائر والاضرار.



وفي سياق آخر، أبرز محيي الدين التقدم في ملف الهيدروجين الاخضر حيث تتسابق عدد من الدول في هذا الملف من بينها العديد من الاقتصادات النامية، كما أشاد بتجربة مصر الرائدة في ملف الطاقة الشمسية مشددا على أهمية توفير التكنولوجيا اللازمة لضمان التحول البيئي العادل .