 بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه في انتخابات الرئاسة بالبرازيل: النتائج أكدت قوة شعبيتك - بوابة الشروق
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بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه في انتخابات الرئاسة بالبرازيل: النتائج أكدت قوة شعبيتك


نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 9:25 ص
قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تهنئة للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد لولا، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بفوزكم في الانتخابات الرئاسية. أكدت نتائج التصويت قوة شعبيتكم السياسية. آمل أن نضمن من خلال الجهود المشتركة زيادة تطوير التعاون الروسي البرازيلي البناء في جميع المجالات".

وتم انتخاب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، اليوم الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، وفقا لبيانات من اللجنة العليا للانتخابات.

وفاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، على منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت.

وحصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على نسبة 50.90% بعد فرز 99.5% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.10%.

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