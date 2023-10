هنأ جورجي ماس أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأميريكي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور».

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، متفوقًا على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وكتب ماس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تهانينا يا ليو، أنت مثال لكل من يحلم بالعظمة، استمر في الحلم، واستمر في صنع التاريخ، واستمر في جعلنا فخورون».

يُذكر أن ميسي انضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

Congratulations Leo, you are an example to all that dream of greatness. Keep dreaming, keep making history, keep making us proud. https://t.co/8GB9jhxs7F