شدد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرا موقف الولايات المتحدة الداعم لحكومة الاحتلال، قائلا: «أمريكا الراعي الأساسي للعدوان، ومن أعطت الضوء الأخضر لشن الحرب على أهلنا».

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تكثف جهودها بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة؛ من أجل الضغط على الولايات المتحدة لمحاولة دفعها القبول بوقف إطلاق النار، لافتا إلى دعوة الرئيس محمود عباس؛ لعقد قمة عربية لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وأضاف أن الدول العربية تملك من القرار ما يمكنه أن يؤثر على الموقف الأمريكي، معقبا: «نحن نريد إجراءات لا بيانات، الدول العربية لديها مجموعة من الأوراق التي يمكنها التأثير على الموقف الأمريكي».

وبشأن دعوة البيت الأبيض عدد من دول الجوار لتخصيص أماكن مؤقتة لنزوح الفلسطينيين إليها، قال: «ليس من مصلحة أي دولة عربية الاستجابة لهذه الضغوط، فضلا عن أن هذا لا يصب في مصلحة القضية الأولى للعرب والمسلمين، نحن نرفض أي نوع من التهجير، خدعونا بالتهجير المؤقت منذ 75 عاما ونحن الآن نصف الشعب الفلسطيني لاجئين».

وأضاف أن السلطة الفلسطينية ترفض التعاطي أو النقاش بشأن الطرح الأمريكي، مثمنا المواقف العربية الصارمة والقوية حيال ذلك الأمر، لا سيما الموقف المصري والأردني.