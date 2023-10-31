القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في داغستان

أعلنت مديرية وزارة الداخلية الروسية في دائرة شمال القوقاز الفدرالية، اليوم الاثنين، عن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب بمطار محج قلعة في جمهورية داغستان.

وقالت مديرية الداخلية في بيان لها، يوم الاثنين أن "وزارة الداخلية وإدارة جهاز الأمن الفدرالي ولجنة التحقيقات الروسية في جهورية داغستان تواصل أعمال البحث والتحقيقات الرامية إلى تحديد هوية مدبري أعمال الشغب في مطار محج قلعة والمشاركين فيها، وإلقاء القبض عليهم".

وأكدت أنه "حتى اللحظة تم توقيف 83 شخصا ممن شاركوا في الأعمال المخالفة للقانون"، حسبما أوردت قناة "آر تي عربية" الروسية، على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أن أفراد الشرطة قاموا بأكثر من 50 عملية تفتيش وصادروا معدات وهواتف تتضمن الأدلة على مشاركة الموقوفين في أعمال الشغب.

وأكدت الداخلية أن "الأوضاع في المنطقة تحت سيطرة أجهزة الأمن، وسيتم قطع دابر أي محاولات لتعقيدها".

وكان حشد من الجماهير دخل إلى أحد المطارات في العاصمة الداغستانية "محج قلعة"، يوم أمس الأحد، وهاجموا بعنف الأشخاص الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من إسرائيل.

ووفقا للسلطات، فقد أصيب 20 شخصا في أعمال العنف، بينهم عدد من أفراد الشرطة.

وذكر الركاب أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة. وأطلقت الشرطة نيران تحذيرية. وأثارت الهجمات حالة من الذعر على المستوى الدولي.

وبحسب السلطات ،هناك أيضا أعمال موجهة ضد اليهود في أقاليم أخرى ذات أغلبية مسلمة في شمال القوقاز. وتم الآن تحويل الرحلات الجوية القادمة من تل أبيب إلى مطارات روسية أخرى في أقاليم آمنة.

يذكر أن القيادة في داغستان أعلنت عن التضامن مع الفلسطينيين في ضوء الوضع في الشرق الأوسط.

وفي الوقت ذاته، انتقدت السلطات المحلية وكذلك منظمات المسلمين والعديد من المنظمات الأخرى الاحتجاجات العنيفة . وأعلن رجال الدين الاسلامي بكل وضوح : "معاداة السامية ليس لها أي مكان في منطقة شمال القوقاز متعددة الأعراق.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الاستخبارات الغربية بالتحريض على أعمال الشغب في روسيا.

من جهة أخرى ، حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى منطقة القوقاز وطالبت الموجودين هناك بضرورة المغادرة على خلفية هذا الحدث.