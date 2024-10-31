التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة وزد في الدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة الجونة أمام ضيفه نادي زد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، موسم 2024-2025.

وتألق علي لطفي في الدقيقة 13 من عمر المباراة بالتصدي لركلة جزاء للجونة سددها بلال السيد، وارتدت ثم أبعدها علي لطفي مرة أخرى لركلة ركنية.

الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز انطلق أمس الأربعاء، بنظامه الجديد الاستثنائي، حيث تلعب الفرق كلها دوري من دور واحد، ثم تتنافس فرق الصدارة حتى المركز التاسع على اللقب، وفرق النصف الثاني لتجنب الهبوط.

بهذا التعادل، حقق الجونة أول نقطة له في الموسم الجديد، كما حقق زد نقطته الأولى.