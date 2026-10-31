الجيش اليمني يستكمل السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في الجوف

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم السبت، بأن القوات الحكومية استكملت السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية في محافظة الجوف، شمالي البلاد، والقريبة من الحدود السعودية.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القوات الحكومية نفذت عملية عسكرية تمكنت خلالها من استكمال السيطرة على سلسلة جبال حويشيان شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأضاف أن السيطرة على السلسلة الجبلية جاءت عقب معارك عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها القوات الحكومية من الوصول إلى أعلى قمة في السلسلة الجبلية.

وأشار إلى سقوط عدد كبير من الحوثيين بين قتيل وجريح خلال المواجهات العنيفة، بجانب أن طيران التحالف بقيادة السعودية شارك بكثافة في المعارك، ودمر عشرات الآليات التابعة للجماعة.

وحول الأهمية العسكرية للسلسلة الجبلية، أوضح المصدر أنها تمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف أن السيطرة على هذه الجبال من شأنها تعزيز مواقع القوات الحكومية وتوسيع نطاق تقدمها باتجاه مدينة الحزم، مركز المحافظة.

ويوم أمس الجمعة، كانت القوات الحكومية قد خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين في محافظة الجوف، وسيطرت على أجزاء من هذه السلسلة الجبلية.

وتعد محافظة الجوف من المحافظات اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية؛ نظرا لامتلاكها حدودا برية مع السعودية، فضلًا عن موقعها الجغرافي القريب من عدد من المحافظات، بينها محافظتا مأرب وحضرموت الغنيتان بالنفط.