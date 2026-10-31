موتيجي يطالب روسيا بالإفراج عن الصحفي الياباني المحتجز لديها خلال لقاء مع لافروف

قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي طالب خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة بأن تفرج موسكو فورا عن صحفي ياباني محتجز.

والتقى موتيجي ولافروف على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين (جي 20) في ولاية جورجيا الأمريكية، الذي بدأ في نفس اليوم.

وجاء أول لقاء رسمي بين وزيري خارجية البلدين منذ نحو خمس سنوات في ظل تدهور العلاقات الثنائية بعد فرض اليابان وباقي أعضاء مجموعة السبع عقوبات على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وتلقت علاقات البلدين المتوترة ضربة أخرى في وقت سابق هذا الشهر عندما احتُجز الصحفي الياباني يوكي إيماي، من صحيفة هوكايدو شيمبون في جزيرة سخالين في الشرق الأقصى الروسي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ووفقا للخارجية اليابانية، اتفق موتيجي ولافروف على مواصلة التواصل بينهما رغم العلاقات المتوترة.

وفيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا، التي أطلقتها موسكو بغزو واسع النطاق في 2022، طلب موتيجي من روسيا اتخاذ خطوات لتحقيق سلام عادل ودائم.

كما أوضح موقف اليابان بشأن القضايا الثنائية العالقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجزر الخاضعة لسيطرة روسيا قبالة هوكايدو، حسبما أفادت الوزارة.