مورينيو: لدينا مشكلة مع تلقي الأهداف

أقر البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد لتوتنهام بهشاشة دفاع فريقه وذلك قبل حلوله على ساوثهامبتون الأربعاء في المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعاني توتنهام للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، خصوصا لناحية الحفاظ على نظافة شباكه بعد تولي مورينيو مهامه خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في أكتوبر الماضي.

ولا يواجه فريق شمال لندن مشكلات في التسجيل، في ظل تواجد الهداف الدولي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لكنه لا يزال على بعد خمس نقاط من تشلسي الرابع قبل مواجهة اليوم الاول من السنة الجديدة ضد ساوثمبتون.

قال مورينيو "تكمن المشكلة في طريقة تلقينا الأهداف واسلوب لعبنا".

تابع "لكن علينا ان نتحسّن. نتلقى أهدافا كثيرة وهذا محبط للغاية. لو كنت أحد مهاجمي فريقنا، لأصبت بالاحباط لان الخط الخلفي ليس قادرا على الايقاف (الهجمات)".

برغم ذلك، كشف مدرب تشلسي ومانشستر يونايتد السابق انه لا ينوي تعديل خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة "لدينا المزيد من الوقت للعمل وبالعمل يمكننا التحسن".

ويغيب عن توتنهام، وصيف دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي، ظهيره داني روز لاصابة عضلية ستبعده على الاقل اسبوعين، فيما يعود هاري وينكس والفرنسي موسى سيسوكو لانتهاء ايقافهما.

وفي آخر اربع مباريات، فاز توتنهام على ارض ولفرهامبتون 2-1، خسر امام ضيفه تشلسي صفر-2، فاز على ضيفه برايتون 2-1 ثم تعادل على ارض نوريتش 2-2.