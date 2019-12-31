الكرملين: بوتين وزيلينسكي يبحثان هاتفيًا تنمية العلاقات الروسية-الأوكرانية في العام الجديد

أعلن المكتب الصحفي لقصر الرئاسة الروسي (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية وسبل تنميتها خلال العام الجديد..مؤكدًا أهمية إبرام صفقة عبورالغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم التأكيد على أهمية الصفقة التي أُبرمت أمس، والتي تتضمن استمرار عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بدءًا من يناير 2020، كما تمت الإشارة إلى الطابع البنّاء للمحادثات، التي خلقت نتائجها أجواء مواتية لحل المشاكل الثنائية الأخرى.

وأشار البيان إلى تبادل الرئيسين الروسي والأوكراني التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما أنهما بحثا سبل تنمية العلاقات الروسية - الأوكرانية خلال عام 2020.