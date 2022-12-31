كولر يجتمع بلاعبي الأهلي في حضور سيد عبد الحفيظ

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استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

بدأ المران بمحاضرة قصيرة للمدير الفني للفريق مارسيل كولر شرح خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين.

اجتمع المدير الفني بعدها باللاعبين والجهاز الفني في وجود سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ للحديث عن المرحلة المقبلة.

قاد أندرياس أندويا مرانا بدنيا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات فنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.