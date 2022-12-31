9 مكاسب للكرة السعودية بعد انتقال رونالدو للنصر

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حديث الساعة في مختلف دول العالم، بعد الإعلان بشكل رسمي عن تعاقده مع نادي النصر السعودي في صفقة قياسية، استحوذت على الرأي العام العالمي في الساعات الماضية.

وأعلن نادي النصر السعودي أمس الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع النجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

وقرر رونالدو - ذو الـ 37 عامًا - ترك اللعب في القارة الأوروبية، والتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض تحدٍ جديد مع نادي النصر حتى صيف 2025.

وفي المقابل، سيجني اللاعب البرتغالي ما يقارب الـ 500 مليون يورو قيمة عقده مع النصر، ولكن يظل السؤال الأهم في هذا التوقيت «ما هي المكاسب التي ستعود على الكرة السعودية بعد وصول رونالدو؟»، وسنتعرف على الإجابة معًا في هذا التقرير:

- مكاسب نادي النصر

يُعد النجم البرتغالي رونالدو أحد أساطير لعبة كرة القدم، نظرًا لتحطيمه العديد من الأرقام القياسية في اللعبة إلى جانب تاريخه الحافل بالإنجازات الفردية والجماعية، وخطوة انتقاله إلى نادي النصر ستزيد من شعبية الفريق بشكل كبير في مختلف دول العالم، وذلك بسبب الشعبية الهائلة التي يحظى بها اللاعب.

وزاد عدد متابعي الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أكثر من مليون ونصف متابع في الساعتين الماضيتين، بعد الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما سيرتفع عدد الحضور الجماهيري في مباريات العالمي سواء من جماهيره أو جماهير الفريق المنافس، وذلك لمشاهدة النجم البرتغالي فقط، وبالتالي ستزداد الإيرادات المحصلة من بيع التذاكر.

ومن المتوقع أن تشهد مبيعات قمصان فريق النصر، التي تحمل اسم ورقم رونالدو، طفرة كبيرة لوجود إقبال من الجماهير سواء داخل السعودية أو خارجها، وبالتالي تحدث زيادة في الإيرادات المحصلة من هذا المورد، وإلى جانب ذلك، ستتهافت الشركات الرعاية على التعاقد مع العالمي، وذلك بسبب وجود لاعب مثل رونالدو يحظى بشعبية هائلة.

- مكاسب الكرة السعودية

كما سيكون للكرة السعودية نصيبًا كبيرًا من مكاسب قدوم نجم عالمي مثل رونالدو، حيث ستحظى المسابقات المحلية هناك بشهرة واسعة واهتمام عالمي غير مسبوق، مما يزيد من القيمة التسويقية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

انضمام رونالدو إلى نادي النصر سيفتح الباب أمام باقي الأندية السعودية، لإبرام صفقات قوية مع نجوم عالمية آخرى، وحدث هذا بالفعل في الساعات الماضية بعدما رأينا تقارير عالمية تربط نجوم كبار مثل راموس ومودريتش وبوسكيتس بالقدوم إلى السعودية خلال الفترة القادمة، مما يزيد من القوة والتنافسية في مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن تجني رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين عوائد مادية ضخمة في الفترة المقبلة، من خلال بيع حقوق رعاية المسابقة والبث التليفزيوني بأسعار كبيرة سواء داخل أو خارج المملكة، وذلك بسبب وجود نجم عالمي هناك، وبالتالي ستعود تلك المكاسب المادية على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري.

وسيقوم رونالدو بدور كبير في الترويج لملف استضافة نهائيات كأس العالم 2030، والتي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيمها بجانب دولتي مصر واليونان، إلى جانب ذلك، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في حركة السياحة بالسعودية، نظرًا لوجود هناك نجم عالمي كبير مثل رونالدو.