بدأ حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.



قدمت المطربة إليسا ونانسي عجرم، دويتو غنائي على المسرح، بأغنية «مين ده اللي نسيك» للمطربة نانسي عجرم، التي قدمتها في 2008 من ألبوم بتفكر في أيه، وسط تفاعل من الجمهور، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.



وقالت اليسا: "برحب بالفرقة الموسيقة والمايسترو هاني فرحات، وبشكر هيئة الترفية والمستشار تركي آل الشيخ، ويارب تكون سنة خير على العالم العربي وعلى الناس اللي بتحبوهم".



وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.