نتنياهو يزعم: القضاء على أكثر من 8 آلاف إرهابي في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي تمكن بالفعل من "القضاء على أكثر 8 آلاف إرهابي" في قطاع غزة.

ونشر نتنياهو عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، كلمة من مكتبه "خطوة بخطوة، نقضي على قدرات حماس. حماس ستهزم. جنودنا سينتصرون. شعب إسرائيل سينتصر".

وتابع نتنياهو: "نحن مستمرون في القتال حتى تحقيق أهداف الحرب، وخاصة القضاء على حماس والإفراج عن جميع المحتجزين لدينا، سنضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

واندلعت حرب غزة بسبب الهجمات التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وشن الجيش الإسرائيلي عقب ذلك غارات جوية واسعة النطاق وهجوما بريا على قطاع غزة. ووفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة، فقد استشهد 21672 شخصا حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء.