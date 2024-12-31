محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح تراكمات مياه الأمطار ببيلا

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود كسح مياه الأمطار بمركز ومدينة بيلا، بإشراف الدكتورة آمال بركات، حيث تم الدفع بسيارات كسح المياه وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا، مشددًا على استمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات مياة الأمطار بمركز بيلا.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة العامة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات مياة الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.