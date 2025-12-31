أكسيوس: نتنياهو ناقش مع ترامب إمكانية توجيه ضربة جديدة لإيران في 2026

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إمكانية شنّ هجوم جديد على إيران عام 2026 خلال اجتماعه مع الرئيس ترامب يوم الاثنين، وفقًا لمسئول أمريكي ومصدرين أمريكيين آخرين مطلعين على تفاصيل الاجتماع.

وبحسب ما نشره موقع «أكسيوس»، اليوم الأربعاء، قد تُؤدي حرب أخرى مع إيران إلى مزيد من زعزعة استقرار منطقة تسعى جاهدةً لتحقيق الاستقرار بعد عامين من الأزمات.

واعتبر كلٌ من ترامب ونتنياهو الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو الماضي «نجاحًا باهرً». لكن نتنياهو يرى أن «المزيد من الضربات قد يكون ضروريًا» لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية.

وتعهد ترامب، في تصريحات صحفية بعد الاجتماع، بتدمير قدرات إيران مجددًا إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي، مشيرًا إلى أنه يُفضّل إبرام اتفاق نووي مع طهران.

وقال المسئول الأمريكي لـ«أكسيوس» إن ترامب قد يدعم ضربة ضد إيران، إذا اتخذت طهران خطوات جادة لإعادة بناء برنامجها النووي.

وبينما اقتصرت هجمات الولايات المتحدة في حرب الـ12 يوما على المنشآت النووية الإيرانية، استهدفت إسرائيل الأصول العسكرية التقليدية الإيرانية، ولا سيما منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

ودقّ نتنياهو ومسئولون إسرائيليون آخرون ناقوس الخطر في الأسابيع الأخيرة، بشأن إعادة إيران بناء برنامجها الصاروخي.

وأفادت مصادر بأن نتنياهو ناقش خلال الاجتماع مع الرئيس الأمريكي وضع البرنامج النووي الإيراني بعد ستة أشهر، وعرض على ترامب مخاوف إسرائيل بشأن البرنامج الصاروخي.

كما أثار نتنياهو جهود حزب الله لإعادة بناء ترسانته من الصواريخ بعيدة المدى في لبنان.

ونوه مسئول أمريكي أن «ترامب ونتنياهو لم يتفقا على أي جدول زمني محدد، أو تفاهمات تفصيلية بشأن أي عمل عسكري مستقبلي».

وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق. وأحال البيت الأبيض موقع أكسيوس إلى تصريحات ترامب العلنية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعليقًا على تهديدات ترامب ونتنياهو، بأن إيران سترد «بحزم» على أي أعمال عدوانية.