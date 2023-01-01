كوريا الشمالية تطلق صاروخا يعتقد أنه باليستي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا يشتبه فى أنه باليستي مساء اليوم السبت، بعد ساعات من إطلاق عدد من الصواريخ، في الوقت الذي يرأس فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعا سياسيا كبيرا لوضع السياسة لعام 2023.

وذكر خفر السواحل الياباني أنه من المحتمل أن يكون الصاروخ الذى يشتبه فى أنه باليستى قد سقط بالفعل. ويأتي الإطلاق بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أيضا ثلاثة صواريخ على الأقل فى وقت سابق اليوم السبت من منطقة جنوب بيونج يانج في مقاطعة هوانجهاي الشمالية باتجاه المياه الواقعة قبالة ساحلها الشرقي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحدث مسؤولون من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هاتفيا اليوم السبت، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.

وأدانت الدول الثلاث إطلاق كوريا الشمالية لعدد قياسي من الصواريخ الباليستية هذا العام، بما في ذلك الصواريخ التي أطلقت اليوم، واتفقت على أن هذا التتابع غير المسبوق يشكل تهديدا خطيرا وفوريا للأمن في المنطقة وكذلك تحديا واضحا وخطيرا للمجتمع الدولي.

وأطلقت بيونج يانج هذا العام نحو 70 صاروخا باليستيا، وهو اكبر عدد في العقد الذي قضاه الزعيم الكوري الشمالي في السلطة، في تحد لقرارات الأمم المتحدة التي تمنع هذا الإطلاق. وكثف كيم من استفزازاته في الأشهر القلائل الماضية إظهارا للغضب تجاه التدريبات العسكرية المشتركة في المنطقة من جانب الولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.