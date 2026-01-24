وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال براد كوبر إلى إسرائيل، السبت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف في إسرائيل من احتمال إقدام إيران على تنفيذ "هجوم استباقي"، وسط تقديرات متصاعدة بقرب استهداف طهران بضربة عسكرية أمريكية محتملة، مع استمرار حشد قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت القناة "12" العبرية الخاصة، الجمعة.

وقالت القناة "12"، إن "الجنرال كوبر سيلتقي رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال إيال زامير، وقائد سلاح الجو تومر بار.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو بأكمله في حالة تأهب جاهزية، في ظل تقديرات تل أبيب تشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.