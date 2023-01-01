محافظ الدقهلية: إعادة رصف شارع الجيش بمدينة المنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بدء إعداد الدراسات اللازمة لإعادة تطوير ورصف شارع الجيش بالمنصورة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده محافظ الدقهلية؛ لمناقشة الإعدادات اللازمة لإعادة رصف شارع الجيش، حيث تابع الموقف التنفيذي لإنشاء موقف السنبلاوين الحضاري الذي يضم كافة خطوط المحافظات والمراكز.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق ومدير متابعة المشروعات، بالتنسيق مع شركات الخدمات؛ للانتهاء من كافة أعمال شبكات المرافق قبل البدء في أعمال رصف شارع الجيش وإعداد اجتماع موسع يضم هذه الشركات لمناقشة ووضع خطة للبدء في أعمال التنفيذ.

وأكد أن تطوير شارع الجيش يأتي ضمن الخطة الموسعة للمحافظة لتطوير كافة شوارع وميادين المنصورة، موجها مدير عام المواقف بالمحافظة ورئيس مركز السنبلاوين بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الرصف المتبقية للطرق المؤدية إلى موقف السنبلاوين الحضاري، بالتنسيق مع هيئة الطرق.