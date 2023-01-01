فينيسيوس ينتقد مسؤولي رابطة الدوري الإسباني لفشلهم في الحد من العنصرية

انتقد فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد ، مسؤولي رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، لفشلهم في الحد من العنصرية بعد أن كان اللاعب هدفا للإهانات العنصرية في المباراة أمام بلد الوليد.

وتم إلقاء بعض الأشياء على المهاجم البرازيلي من المدرجات بعد أن تم استبداله، وظهرت لقطات مروعة لإساءة عنصرية لفظية بعد المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية.

وحسم الريال المباراة الأولى له التي تقام بعد انتهاء منافسات كأس العالم، بهدفين نظيفين سجلهما كريم بنزيمة.

ونشر فينيسيوس صورة له مع بنزيما بعد وقت قصير من الفوز بالمباراة، وعلق عليها قائلا "فليباركنا الرب!" وبعد مشاهدة الاحداث البغيضة، قال فينيسيوس على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت :"يواصل العنصريون الذهاب للمباريات ومشاهدة أكبر ناد في العالم عن قرب و الرابطة تواصل عدم فعل أي شيء".

وأضاف :"سأستمر ورأسي مرفوعة وسأحتفل بانتصاراتي وانتصارات مدريد. في النهاية هذه ليست غلطتي".

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق كاسيرينو، الناشط بالدرجة الرابعة، في كأس ملك إسبانيا.