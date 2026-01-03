«هاكرز» ينشرون مواد من هاتف وزيرة إسرائيلية سابقة بعد اختراقه

أفاد إعلام عبري، السبت، بأن مجموعة قراصنة "هاكرز" تطلق على نفسها اسم "حنظلة" اخترقت هاتف وزيرة الداخلية والعدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد، ونشرت صورا ومقاطع فيديو منه.

ومؤخرا، أعلنت "حنظلة" التي تقول إسرائيل إنها مرتبطة بإيران، اختراق هواتف عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين بينهم هاتف رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 28 ديسمبر الماضي.

وذكرت هيئة البث الرسمية، السبت، أن مجموعة "حنظلة" قالت إنها اخترقت هاتف شاكيد ونشرت صورا ومقاطع فيديو خاصة بها كما هددت بنشر المزيد.

وتابعت الهيئة: "نشرت المجموعة المرتبطة بإيران عشرات الفيديوهات والصور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، مستخرجة من هاتف شاكيد، تحت عنوان: أسرار الملكة. وكتب المخترقون أنهم سيكشفون قريباً معلومات جمعوها من الهاتف".

و"حنظلة" شخصية كاريكاتيرية تمثل أيقونة فلسطينية رمزية ابتكرها الفنان الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتُعتبر رمزا للصمود والمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "حنظلة" نشرت صورا لشاكيد "مع الجيش، ومع عائلتها، وأخرى بمناسبات اجتماعية وخلال اجتماعات العمل".

وبحسب الصحيفة كتب المخترقون: "مرة أخرى، شهد عالم السايبر حجم قوتنا الحقيقية. هذه المرة، لم يكن هدفنا سوى أيليت شاكيد، التي تُلقَّب ببطلة الأمن لدى النظام الصهيوني".

وشغلت شاكيد منصب وزيرة الداخلية في إسرائيل بين يونيو 2021 وديسمبر 2022، وسبق أن شغلت منصب وزيرة العدل بين مايو 2015 ويونيو 2019.

وكتبت المجموعة أن هاتف شاكيد الذي اخترقه من طراز "آيفون 15"، وقالت: "قمة التكنولوجيا المتقدمة والأمان الشخصي، أصبح الآن تحت رحمة حنظلة".

وأشارت المجموعة إلى إنها ستكشف المزيد من المواد من هاتف شاكيد.

وفي سياق متصل، هاجمت "حنظلة" رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، ورئيس مكتب نتنياهو تساحي برافرمان، اللذين نفيا سابقا اختراق هواتفهما.

وقالت المجموعة: "هل تخططان للظهور على القناة 12 الليلة وتضليل الجمهور بالادعاء بأن تطبيق تليجرام فقط هو الذي تم اختراقه؟ يبدو أنكما، كالعادة، تحاولان إخفاء الحقيقة عن الناس بتفسيرات جزئية".

والأحد، نشرت "حنظلة" مستندات وصور وقوائم جهات اتصال، قالت إنها استخرجتها من هاتف برافرمان.

يأتي ذلك بعد 10 أيام من اختراقها هاتف بينت ونشر جهات اتصاله والتي تبلغ نحو 5 آلاف، بينها شخصيات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسياسيون، ومقاتلون في وحدات النخبة، وصحفيون، لكن بينت زعم أن الحديث يدور عن اختراق حسابه على منصة "تليجرام" فقط.

ومؤخرا، هددت "حنظلة" أيضا بنشر مواد منسوبة إلى سياسيين إسرائيليين بينهم: وزيرا الدفاع الأسبق بيني غانتس، والسابق يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والنائبة بالكنيست تالي غوتليب.