القسام تعلن استهداف 3 جنود إسرائيليين شمال خانيونس وقنص آخر شرق مخيم البريج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من استهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بقناة «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة مقتله.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أن «عناصرها يهاجمون تجمعًا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم».

وقالت إن عناصرها استهدفوا 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح، مشيرة إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت بمقتل وإصابة عناصر قوة إسرائيلية خاصة في كمين محكم بأحد المنازل داخل مخيم البريج.

وأوضحت أن عناصرها نصبوا كمينًا محكمًا لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم.

وذكرت أن «عناصرها باغتوا القوة الإسرائيلية بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، فور دخول الجنود إلى المنزل للاستراحة»، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح، وانسحاب عناصر المقاومة إلى قواعدهم بسلام.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة 41 جنديًا في معارك غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 2234 جنديا، بينهم 355 بجروح خطيرة، منذ بداية الحرب على غزة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة».